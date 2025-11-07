Mamak Belediyesi, ilçe genelinde halk sağlığı ve güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Fahri Korutürk Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde yer alan ve çevre sakinlerinden gelen şikâyetler üzerine tespit edilen üç metruk yapı, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Yıkım öncesi güvenlik incelemesi yapıldı

Mamak Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yıkım öncesinde binalarda canlı, yanıcı madde veya tehlikeli unsur bulunup bulunmadığını kontrol etti. Çalışmalar sırasında çevredeki vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirler alındı.

Vatandaş şikâyetleri üzerine işlem başlatıldı

Mahalle sakinlerinin, madde bağımlıları ve izinsiz kişilerin kullandığı yapılarla ilgili şikâyetleri üzerine başlatılan süreç, belediye encümeni kararıyla tamamlandı. Yıkım işlemleri, ilçe genelindeki riskli ve kullanılmayan yapıların tespit edilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında yürütülüyor.