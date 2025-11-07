Kaza, sabah saatlerinde Fethiye Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Ölüdeniz istikametinden gelen 15 EH 760 plakalı kamyon ile 48 S 2880 plakalı öğrenci servisi midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevrede panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alınan yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya karışan kamyon şoförü Soner D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.