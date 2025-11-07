Kaza, saat 22.00 sıralarında İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Tuna Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. M.G. idaresindeki 16 S 1188 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.O.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Z.O. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.