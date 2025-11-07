SÜMER TAŞKIRAN

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada terörle mücadelede taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı tarafından ortaya konulan “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefinin açık ve anlaşılır olduğunu belirten Aksakal, “Devletimizin Kürt kardeşlerimizle bir kavgası varmış gibi gösterilmesi, 40 yıllık mücadeleyi ve şehitlerimizin fedakârlığını yok saymaktır" dedi.

Son günlerde gündeme gelen, TBMM Komisyon üyelerinden bir heyetin PKK elebaşıyla görüşme önerisine de sert tepki gösteren Aksakal, “Bu öneri bir hukuk devletinde asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE TAVİZ VERİLEMEZ"

Aksakal, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefinin yeterince açık bir çerçeve çizdiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Devletimizin, sanki Kürt kardeşlerimizle bir kavgası varmış gibi lanse edilerek terör örgütleriyle bir barış masasının tarafı olarak gösterilmeye çalışılması, 40 yıllık terörle mücadele geçmişini yok saymak, bu uğurda vatan toprağına emanet ettiğimiz şehitlerimize de en ağır vefasızlık ve haksızlık olacaktır.”

"KANDİL'E YA DA SURİYE'YE DE GİDİLECEL Mİ?"

PKK elebaşıyla görüşülmesi yönündeki öneriyi eleştiren DSP lideri, bu girişimin Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu belirterek şunları söyleyerek, “Son günlerde gündem haline getirilen ve Komisyon üyelerinden bir heyetin PKK elebaşının ayağına kadar giderek onun da görüş ve değerlendirmelerinin birinci ağızdan dinlenilmesi önerisi bir hukuk devletinde asla kabul edilemez.

Hangi gerekçeyle olursa olsun böyle bir ziyarette bulunmayı içine sindirebilecek milletvekili arkadaşlarımızın bu kararlarına saygı duymakla beraber, terör örgütü bileşenlerinin tümünden görüş alabilmek için Kandil’deki elebaşlarına da, Suriye’deki Mazlum Abdi’ye de bir ziyarette bulunmayı düşünürler mi, diye sormak isterim" ifadelerini kullandı.