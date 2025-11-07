Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çağın şartlarına uygun şekilde güncellenerek Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelikle birlikte, nüfus artışı ve şehirleşme dikkate alınarak yeni yapılara sığınak yapma zorunluluğu getirildi.

Yeni yapılarda sığınak zorunluluğu

Yönetmeliğe göre, 10’dan fazla bağımsız bölümü bulunan konutlar, 50 yatak üzeri yurt, otel ve konaklama tesisleri, 25 yataktan fazla kapasiteye sahip bakım evleri, yataklı sağlık tesisleri ile 2 bin metrekareden büyük sanayi tesislerinde sığınak yapılması zorunlu olacak.

Ayrıca emsal hesabına dâhil alanı 1000 metrekare ve üzeri olan resmi yapılar da sığınak bulundurmak zorunda olacak.

Stadyum ve spor tesislerine de sığınak şartı

Yeni yönetmelikle 5 bin kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip stadyum ve spor tesislerine de sığınak zorunluluğu getirildi. Bu tesislerde yapılacak sığınakların kapasitesi, seyirci sayısının en az yüzde 3’ü kadar olacak.

Eğitim, sağlık ve kamu binalarına ek tedbirler

Eğitim yapılarında sığınakların tavan döşemesi en az 20 santimetre, duvarları ise 30 santimetre kalınlığında betonarme olacak.

Resmî binalar ile sağlık ve eğitim tesislerinde yer alan sığınaklara kesintisiz elektrik için jeneratör, uydu telefonu altyapısı, acil durum Wi-Fi noktası, lavabo ve mutfak nişi, yangın söndürme cihazları ve ilkyardım dolabı bulundurma zorunluluğu getirildi.

Metro tünelleri ve millet bahçeleri de sığınak olacak

Yeni metro hatları genel sığınak vasfında olacak şekilde planlanacak, mevcut metro tünelleri ise bu niteliklere göre yeniden düzenlenecek.

Ayrıca alışveriş merkezleri, otoparklar ve kültür merkezlerinin bodrum katları sığınak standartlarına göre inşa edilecek.

15 bin metrekareden büyük millet bahçelerinde ise bahçe alanının en az yüzde 3’ü oranında yeraltı sığınağı yapılacak.

Herkesin kullanımına uygun olacak

Yeni yönetmelik, yaşlı, hamile ve engelli bireylerin sığınaklardan rahatça faydalanabilmesi için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine uygun tasarım zorunluluğu da getirdi.

Mevcut sığınaklara denetim şartı

Yönetmelikle birlikte mevcut tüm özel ve genel sığınakların bir yıl içinde denetlenmesi zorunlu hale getirildi. Kullanıma uygun bulunmayan sığınaklar, yönetmelik hükümlerine göre yenilenecek.

TRT’ye kesintisiz yayın sorumluluğu

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT), acil durumlarda sığınaklardan kesintisiz yayın yapabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturması ve bu amaçla özel sığınaklar inşa etmesi zorunlu tutuldu.

Bakan Murat Kurum: “Milletimizin huzuru için her adımı atacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Mevcut sığınaklara denetim şartı, yeni yapılara ise ilave standartlar getirdik. Millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanlar artık sığınak hizmeti verecek şekilde düzenlenecek. Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz.”