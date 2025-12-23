Basın Kanunu’na göre süreli yayın statüsü kazanan internet haber sitelerinin;
195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun,
Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği ve
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Tebliğleri
kapsamındaki yükümlülükleri ayrıntılı şekilde kılavuzda yer aldı.
Süreç; süreli yayın statüsünün kazanılmasından başlayarak başvuru, denetim ve hak kazanımı aşamalarını kapsayan 5 adımlık yol haritası ile özetlendi.
İnternet Haber Siteleri İçin Zorunlu Şartlar
Kılavuza göre internet haber sitelerinin;
-
Cumhuriyet Başsavcılığına süreli yayın beyannamesi vermesi
-
Künye bilgilerini oluşturması
-
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) kaydını tamamlaması
-
Haber içeriklerinde tarih ve arşiv zorunluluğunu yerine getirmesi
gerekiyor.
Kadro, İçerik ve Teknik Şartlar Belirlendi
Yönetmelik kapsamında haber sitelerinin bulundukları kategoriye göre Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen;
-
Kadro yapısı
-
İçerik üretim kriterleri
-
Trafik şartları
-
Teknik altyapı gereklilikleri
eksiksiz şekilde sağlanması şart koşuluyor.
Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Başvuru aşamasında;
-
Dilekçe
-
Süreli yayın beyannamesi
-
İmtiyaz sahibi belgeleri
-
Yer sağlayıcı bilgileri
-
UETS kayıtları
-
Tüm personele ait belgeler
hazırlanarak Basın İlan Kurumu Bölge Müdürlüğüne yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Belgelerin ayrıca İLANBİS sistemi üzerinden yüklenmesi ve ilk 3 ay içinde denetim talep edilmesi öngörülüyor.
Resmî İlan Hakkı Ne Zaman Kazanılıyor?
Başvurunun ardından;
-
24 aylık bekleme süresi sonunda
-
Ya da iki katı kadro, içerik ve trafik şartlarının sağlanması hâlinde 6 ay sonunda
gerçekleştirilecek nihai denetim ile internet haber siteleri resmî ilan ve reklam yayımlama hakkını elde edebiliyor.
İnternet Haber Siteleri İçin Resmî İlan ve Reklam Yayımına Dair Kılavuz’u görüntülemek için tıklayınız.