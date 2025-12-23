Basın Kanunu’na göre süreli yayın statüsü kazanan internet haber sitelerinin;

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun,

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği ve

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Tebliğleri

kapsamındaki yükümlülükleri ayrıntılı şekilde kılavuzda yer aldı.

Süreç; süreli yayın statüsünün kazanılmasından başlayarak başvuru, denetim ve hak kazanımı aşamalarını kapsayan 5 adımlık yol haritası ile özetlendi.

İnternet Haber Siteleri İçin Zorunlu Şartlar

Kılavuza göre internet haber sitelerinin;

Cumhuriyet Başsavcılığına süreli yayın beyannamesi vermesi

Künye bilgilerini oluşturması

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) kaydını tamamlaması

Haber içeriklerinde tarih ve arşiv zorunluluğunu yerine getirmesi

gerekiyor.

Kadro, İçerik ve Teknik Şartlar Belirlendi

Yönetmelik kapsamında haber sitelerinin bulundukları kategoriye göre Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen;

Kadro yapısı

İçerik üretim kriterleri

Trafik şartları

Teknik altyapı gereklilikleri

eksiksiz şekilde sağlanması şart koşuluyor.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Başvuru aşamasında;

Dilekçe

Süreli yayın beyannamesi

İmtiyaz sahibi belgeleri

Yer sağlayıcı bilgileri

UETS kayıtları

Tüm personele ait belgeler

hazırlanarak Basın İlan Kurumu Bölge Müdürlüğüne yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Belgelerin ayrıca İLANBİS sistemi üzerinden yüklenmesi ve ilk 3 ay içinde denetim talep edilmesi öngörülüyor.

Resmî İlan Hakkı Ne Zaman Kazanılıyor?

Başvurunun ardından;

24 aylık bekleme süresi sonunda

Ya da iki katı kadro, içerik ve trafik şartlarının sağlanması hâlinde 6 ay sonunda

gerçekleştirilecek nihai denetim ile internet haber siteleri resmî ilan ve reklam yayımlama hakkını elde edebiliyor.

İnternet Haber Siteleri İçin Resmî İlan ve Reklam Yayımına Dair Kılavuz’u görüntülemek için tıklayınız.