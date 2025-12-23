İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.

MASAK ve Merkez Bankası Raporları Dikkat Çekti

Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

İlk Operasyonda 9 Tutuklama

Soruşturma kapsamında daha önce İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yazılım ve IT Personeline Yakın Takip

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi.

6 İlde Eş Zamanlı İkinci Operasyon

İkinci operasyon kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü, dijital ve finansal delillerin incelendiği bildirildi.

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle devam ettiği vurgulandı.