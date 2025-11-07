Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Etlik Caddesi’nde devam eden altyapı çalışması, bölge trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle vatandaşlar duruma tepki gösterirken, EGO Genel Müdürlüğü güzergah değişikliklerine ilişkin açıklama yaptı. Zübeyde Hanım Hastanesi önü Ulus istikametinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Etlik Caddesi ağır vasıta araç geçişine kapatıldı. Bu kapsamda EGO’ya bağlı bazı otobüs hatlarının güzergahları da geçici olarak değiştirildi.

EGO'dan Güzergah açıklaması!

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Etlik Caddesi, Zübeyde Hanım Hastanesi önü Ulus istikameti ağır vasıta araçların geçişine kapatılmış olup, güzergah açılana kadar Yükseltepe ve Etlik semtlerine hizmet veren 277, 278 ve 279 numaralı hatlarımız Ayvalı Caddesi, Etlik Şehir Hastanesi, Eşref Bitlis Caddesi ve Etlik Caddesi takiben servislerine devam edecektir.

261 ve 281 numaralı hatlarımız Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinden, 263, 267, 284, 285, 286 ve 288 numaralı hatlarımız ise Gen. Dr. Tevfik Sağlam Caddesi üzerinden Etlik Şehir Hastanesi güzergahına yönlendirilecektir.”

Açıklamada, gidiş güzergahının yalnızca ağır vasıta araçlar için kapalı olduğu, otomobillerin geçişine açık bulunduğu, dönüş yönünün ise tüm araçlar tarafından kullanılabildiği belirtildi.

Bölge sakinleri tepkili!

Ancak bölge sakinleri, yapılan çalışmalardan kaynaklı trafik yoğunluğu ve toplu taşıma duraklarının değişmesinden dolayı mağdur olduklarını ifade ediyor. Sürücüler, uzun süredir devam eden çalışmanın bir an önce tamamlanmasını isterken, “Her gün aynı yolu defalarca deniyoruz, trafik ilerlemiyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, altyapı çalışmalarının hızla tamamlanarak ulaşımın normale dönmesini bekliyor.