Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde yapılan görev değişikliğinin ardından şube başkanlığına İsmail Coşkun seçildi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı İsmail Coşkun, yeni dönemin odak noktalarını “katılımcılık, dayanışma ve mesleki yenilenme” olarak tanımladı.

Coşkun, “Mimarlık yalnızca bina yapmak değil, yaşamı dönüştürme sanatıdır” diyerek, meslek örgütünün toplumsal sorumluluğuna dikkat çekti. Uzun yıllardır hem mimarlık hem mühendislik alanında çeşitli görevlerde bulunan İsmail Coşkun, göreve geliş motivasyonunu mesleğe duyulan sorumluluk olarak ifade etti.

“Meslektaşlarımızın, kentimizin ve mimarlık pratiğinin ihtiyaçlarına duyduğum sorumluluk duygusu beni bu göreve yönlendirdi. Bu bir kişisel kariyer adımı değil, kolektif bir sorumluluk anlayışıdır. Artık bu deneyimleri, şubenin ve üyelerimizin yararına daha sistematik bir biçimde değerlendirme zamanıdır.”

“ŞEFFAF VE KOLEKTİF BİR YAPI KURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yeni yönetimin yol haritasını açıklayan Coşkun, şunları söyledi: “Üyelerimizin mesleki haklarını koruyan, adil ve güçlü bir temsil mekanizması oluşturacağız. Şube karar süreçlerinde tüm üyelerin sesine yer veren, şeffaf ve kolektif bir yapı kurmayı hedefliyoruz. Hizmet süreçlerinde hız, erişim ve etkileşimi artıran yeni bir dijital altyapı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Amacımız, yalnızca mimarlık alanında değil, örgütlenme biçimimizde de yenilenmek. Şube, tüm üyeleriyle birlikte üreten, fikir paylaşan ve çözüm geliştiren bir platform haline gelecek.”

Şube hizmetlerinin çağın gerekliliklerine uygun şekilde dijitalleşeceğini belirten Coşkun, teknolojik dönüşümün yalnızca teknik bir yenilik değil, aynı zamanda üyelerle daha yakın bir iletişim kurmanın da aracı olacağını ifade etti: “Üyelik işlemleri, belge talepleri ve bilgi erişimi süreçlerini dijital ortama taşıyacağız. Aynı zamanda çevrimiçi toplantılar, eğitimler ve forumlarla etkileşimi artıracağız. Dijitalleşme, yalnızca kolaylık değil, katılımı büyüten bir araç olacak.”

“ANKARA’DA MİMARLIĞIN KAMUSAL ROLÜNÜ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Coşkun, Ankara’nın mimari ve kentsel sorunlarını değerlendirerek, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bu konulardaki yeni rolünü şöyle tanımladı: “Kentteki planlama süreçlerinin şeffaf olmaması, kamusal mekânların niteliğinin azalması ve yapılaşma baskısının artması, mimarlığın kamusal etkisini zayıflatıyor. Şubemiz, bu süreçlerin yakından takipçisi olacak. Kamu yararını ve mimarlık etiğini merkeze alan bir anlayışı savunacağız.” Coşkun, şubenin sadece mesleki hakların savunucusu olmayacağını, aynı zamanda kentin planlama ve yapılaşma süreçlerinde aktif rol oynayacağını belirtti.

“GELECEĞİ, MESLEĞİMİZİN TEMİNATI GENÇ MİMARLARIMIZLA İNŞA EDECEĞİZ”

Coşkun, “Yeni dönemde önceliğimiz, genç meslektaşlarımızın yaşadığı orunlara kalıcı çözümler üretmek olacak” dedi. Coşkun, mesleğin geleceğini genç mimarların meslekle kuracakları güçlü bağın belirleyeceğini vurguladı ve şöyle devam etti: “Meslek alanımızdaki sorunların çözümü, geleceğimizin teminatı olan genç meslektaşlarımızın yaşadığı zorlukları gidermekten geçiyor. Genç mimarların mesleğe adım attıkları ilk yıllarda karşılaştıkları ekonomik, sosyal ve mesleki engellerin farkındayız. Bu engelleri aşmak ve onların mesleğe güvenle tutunmalarını sağlamak için kararlılıkla çalışacağız. Üreten, düşünen ve dönüştüren bir mimarlık kültürünün merkezinde gençlerin yer aldığı bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.”

Yeni dönemde gençlerin oda çalışmalarına daha aktif katılımını teşvik edecek, mesleki dayanışmayı güçlendirecek ve üretim süreçlerindeki rollerini artıracak adımlara öncelik vereceklerini belirten Coşkun, şunları kaydetti: “Genç meslektaşlarımızın enerjisi ve yaratıcılığı, mesleğimizin geleceği açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Onların mesleki gelişimlerini destekleyecek eğitim, atölye ve mentorluk programlarını hayata geçireceğiz. Gençlerin sesine kulak vererek, mesleğin saygınlığını ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dayanışma kültürüyle gençleri oda çalışmalarının merkezine taşıyacağız.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN BİLGİ, BİRİKİM VE ENERJİSİNİ ORTAK BİR PLATFORMDA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Yeni yönetim anlayışının özünü dayanışma olarak tanımlayan Coşkun, mimarlığın kolektif bir üretim alanı olduğunu vurguladı: “Mimarlık bireysel bir sanat değil, toplumsal bir üretimdir. Bu nedenle başarının yolu birlikte üretmekten geçer. Meslektaşlarımızın bilgi, birikim ve enerjisini ortak bir platformda buluşturmak istiyoruz. Kapımız her zaman açık; birlikte yürüyelim, birlikte dönüştürelim.”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak meslek etiğini ve kamusal mimarlığı güçlendiren politikalarla daha görünür olmayı hedefliyoruz. Mesleki haklarımızı savunduğumuz, kentsel denetim, mesleki eğitim ve dayanışma ekseninde şekillenecek bu yeni dönemi sadece bir yönetim değişimi değil, aynı zamanda ‘kolektif bir yenilenme süreci’ olarak değerlendiriyoruz. Bu dönem, mesleğin değerini yeniden hatırlatma, mimarlığın kentle ve toplumla bağını güçlendirme dönemi olacak. Birlikte üreteceğiz, birlikte dönüştüreceğiz.”