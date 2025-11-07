ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye ölümcül bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hegseth, operasyonun Başkan Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Hegseth paylaşımında, “Daha önce de söylediğimiz gibi, uyuşturucu teröristlerine yönelik saldırılar, Amerikan halkını zehirlemeleri durana kadar devam edecek. Başkan Trump'ın talimatıyla, ‘terörist örgüt’ olarak tanımlanan bir kuruluş tarafından işletilen bir tekneye ölümcül bir saldırı düzenledi” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı, teknenin Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığını öne sürdü ve saldırının uluslararası sularda gerçekleştirildiğini belirtti. Hegseth, “Tekne, uluslararası sularda vuruldu. Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi ve gemide bulunan üç erkek uyuşturucu teröristi öldürüldü” dedi.

Hegseth ayrıca, “Vatanımızı tehdit eden tüm uyuşturucu teröristlerine sesleniyorum: Hayatta kalmak istiyorsanız, uyuşturucu kaçakçılığını bırakın. Uyuşturucu kaçakçılığına devam ederseniz, sizi öldüreceğiz” ifadeleriyle sert bir uyarıda bulundu.

Paylaşımında saldırı anına ait görüntülere de yer veren Hegseth’in açıklamaları, uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. Olayla ilgili bağımsız kaynaklardan henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.