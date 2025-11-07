Kanal D’nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Arka Sokaklar’da cesur ve güzel polis Merve karakterine hayat veren Felicia Sağnak, samimi açıklamalarda bulundu. Diziyi “kocaman bir aile” olarak tanımlayan başarılı oyuncu, yeni bölümlerde izleyiciyi bol aksiyonlu ve duygusal sahnelerin beklediğini söyledi.

“Oyunculuk bir tutku, bir mutluluk kaynağı”

Sezonun oldukça hareketli geçtiğini belirten Sağnak, “Bol aksiyon ve karışık duygular bizi bekliyor” dedi. “Neden oyunculuk?” sorusuna içtenlikle yanıt veren oyuncu, “Oyunculuk benim için bir tutku, bir keyif, mutluluk ve heyecan. O yüzden bu mesleği seçtim” ifadelerini kullandı.

“Bizimkilere helal olsun”

Arka Sokaklar setini bir “aile ortamı” olarak tanımlayan Felicia Sağnak, “Ekibin muhteşemliği 20 yıllık bir başarıyı getirdi” diyerek set arkadaşlarını övdü. Dizideki aksiyon sahnelerinin fiziksel olarak oldukça zorlayıcı olduğunu söyleyen oyuncu, “Bu sezonla birlikte aksiyonun gerçekten ne kadar zor olduğunu anladım. Bizimkilere helal olsun” dedi.

“Sette eğlence hiç bitmiyor”

Sette eğlenceli anların bol olduğunu dile getiren Sağnak, “Ben biri patlayana kadar kendimi tutabiliyorum ama o kadar komik anlar oluyor ki” sözleriyle çekimlerdeki keyifli atmosferi anlattı.

“Merve ile ortak noktamız azmimiz”

Canlandırdığı karakterle benzer yönlerini de paylaşan oyuncu, “Cesurluğumuz olabilir ama asıl ortak noktamız azim. İkimiz de kolay vazgeçmeyiz” dedi.

“Nazike’yle rahat saçmalarız”

Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden biriyle arkadaş olma şansı olsa “Merve”yi seçeceğini söyleyen Sağnak, yanında görmek istediği ismin Nazike (Nazlı Tosunoğlu) olduğunu belirtti: “Nazike’yle yüzde yüz rahat saçmalarız ve çok eğleniriz.”

D Media imzalı Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.