Bakan Tekin, öğrencilere yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız.”

Öğrencilerden tatil süresince okuma alışkanlıklarını sürdürmelerini ve bulundukları şehirleri tanımalarını isteyen Tekin, ara tatilin aile, arkadaşlar ve yakın çevreyle kaliteli zaman geçirme fırsatı sunduğunu belirtti.

Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik mesajında ise seminer dönemine dikkat çekerek, “Bu kısa arada gerçekleştireceğimiz seminer çalışmaları, geride bırakılan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesine fırsat sunan kıymetli bir zaman dilimidir. Çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz mesleki çalışma haftasında sizlere kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, ara tatil boyunca öğrenciler için herhangi bir ders veya etkinlik zorunluluğu bulunmuyor, ancak Bakan Tekin’in çağrısı doğrultusunda tatilin verimli geçirilmesi tavsiye ediliyor.