Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın 2025 yılı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 554 yabancı turisti ağırladığını ve bunun tüm zamanların en yüksek ekim ayı rekoru olarak kayda geçtiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Antalya ekimde zirve yaptı. Antalya’mız, 2025 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ekim ayı rekoru olarak kayda geçti.” ifadelerini kullandı.

Ersoy, en çok ziyaretçi gönderen ülkelerin Almanya, Rusya Federasyonu, İngiltere, Polonya ve Hollanda olduğunu belirterek,

“2025 yılının ilk 10 ayında 16 milyon 308 bin yabancı ziyaretçiyi aşarak Akdeniz’in turizm başkentliğini perçinledik. Antalya Havalimanı’ndan 4 Ekim Cumartesi günü giriş yapan 93 bin 403 yabancı ziyaretçiyle de ekim ayları içinde tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısına ulaştık.” dedi.

Bakan Ersoy, turizmi çeşitlendirmeye, kaliteyi artırmaya ve sezonu 12 aya yaymaya kararlı olduklarını vurguladı.

Antalya’ya en çok turist Almanya’dan geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Antalya’ya ekim ayında en çok turist gönderen ülke Almanya oldu.

Almanya: 639 bin 445 ziyaretçi

Rusya Federasyonu: 583 bin 4 ziyaretçi

İngiltere: 182 bin 201 ziyaretçi

Polonya: 140 bin 829 ziyaretçi

Hollanda: 65 bin 233 ziyaretçi

Almanya’dan gelen turist sayısı geçen yıla göre %8, Rusya’dan %12, Polonya’dan %6, Litvanya’dan %14, Ukrayna’dan %17 artış gösterdi.

2025’in ilk 10 ayında Rusya zirvede

2025’in ilk 10 ayında Antalya’ya en çok ziyaretçi gönderen ülke 3 milyon 889 bin 889 kişiyle Rusya Federasyonu oldu.

Almanya: 3 milyon 342 bin 550 ziyaretçi

İngiltere: 1 milyon 475 bin 24 ziyaretçi

Polonya: 1 milyon 248 bin 756 ziyaretçi

Hollanda: 453 bin 867 ziyaretçi

Ukrayna: 413 bin 28 ziyaretçi

Antalya, ilk 10 ayda ulaştığı 16 milyon 308 bin yabancı turist ile Akdeniz’in turizmdeki liderliğini pekiştirdi.

