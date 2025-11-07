TRT 1’in sevilen dizisi “Gönül Dağı”, 17 Ekim’de 6. yılını kutlarken kadrosunu üç yeni kadın oyuncuyla güçlendiriyor. Dizinin hikâyesine Nazar, Nazlı ve Nergis karakterleri katılıyor.

Ozan Uzunoğlu’nun yönettiği, Ali Asaf Elmas’ın kaleme aldığı yapımda Nazar karakterine Çağla Özavcı hayat verecek. Başarılı oyuncu, dizinin 194. bölümünden itibaren “Kadir” (Emrah Kaman) karakterinin partneri olarak izleyici karşısına çıkacak.

Taylan’ın eşi Nergis hikâyede yerini alıyor

Dizinin bir diğer yeni ismi ise Arzu Susantez oldu. Susantez, “Nergis” karakteriyle “Gönül Dağı” ekibine katılarak Taylan Kaya’nın (Bülent Şakrak) eşi rolünde izleyiciyle buluşacak. Öte yandan Selami karakterinin (Eser Eyüboğlu) partneri olacak Nazlı karakterini canlandıracak oyuncu ise henüz açıklanmadı.