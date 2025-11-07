İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 178 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 67’sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, son iki haftada yürütülen operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya’nın açıklamasına göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 45 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullanan, finans, öğrenci, güncel ve askeri mahrem yapılanmaları içinde faaliyet gösteren, ayrıca ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibat kurdukları belirlenen 178 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 67’si tutuklanırken, 48’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, “Operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de yakalandı. Emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.