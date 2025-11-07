SÜMER TAŞKIRAN

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Özel Haftalar ve Günler' arasında yer alan Lösemili Çocuklar Haftası, bu yıl da 'Umut Varsa İyileşme de Vardır' sloganıyla kutlandı. LÖSEV, löseminin sembol rengi olan turuncu ile bir farkındalık hareketi başlatarak herkesi 'Türkiye’yi turuncuya boyamaya' davet etti.

RAYLARDA UMUT, YÜREKLERDE SEVGİ: UMUT TRENİ ANKARA’DAN YOLA ÇIKTI

Hafta kapsamında dikkat çeken etkinliklerden biri de LÖSEV Umut Treni oldu. Ankara’dan Kayseri’ye doğru hareket eden nostaljik tren, lösemili çocuklar ve ailelerine moral dolu bir yolculuk yaşattı. TCDD’nin desteğiyle LÖSEV brandasıyla kaplanan özel vagon, çocukların keyifli vakit geçirmeleri için oyun ve etkinlik alanlarına dönüştürüldü.

Gönüllüler, aileler ve iyileşmiş gençlerin yoğun katılımıyla uğurlanan tren, Kırıkkale üzerinden Kayseri’ye ulaştı. Yol boyunca birçok durakta lösemi farkındalığını simgeleyen turuncu temalı etkinlikler gerçekleştirildi.

“UMUT VARSA İYİLEŞME DE VARDIR”

LÖSEV, 7 Kasım günü Türkiye genelinde herkesi turuncu kıyafet, aksesuar ve süslemelerle farkındalık oluşturmaya çağırıyor. Sosyal medya kullanıcılarının #UmudunAdıLÖSEV etiketiyle paylaşımlar yapması bekleniyor.

Vakfın 1998 yılında kuruluşundan bu yana hedefi, löseminin tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olduğunu topluma anlatmak.

NESİBE DENİZ AKŞİMŞEK: UMUT TRENİ DAYANIŞMANIN SİMGESİ

Sonsöz Gazetesi’ne konuşan LÖSEV Basın İletişimleri Yönetmeni Nesibe Deniz Akşimşek, Umut Treni etkinliğinin çocuklara moral kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu hafta lösemili çocuklarımız ve aileleri için çok önemli. Umut Treni, dayanışmanın, moralin ve umudun simgesi. Uzun tedavi süreçlerinden geçen çocuklarımız için böyle bir yolculuk, onlara hayatın güzelliklerini yeniden hatırlatıyor.”

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE VURGU

Erken teşhisin önemine de dikkat çeken Akşimşek, 'Sürekli halsizlik, morluklar, diş eti kanamaları, tekrarlayan enfeksiyonlar gibi belirtileri göz ardı etmemek gerekiyor' ifadelerini kullandı.

LÖSEV’in en büyük gurur kaynaklarından birinin, LÖSANTE Hastanesi’nde tedavi gören binlerce çocuğun tamamen iyileşmesi olduğunu ifade eden Akşimşek, tedavi başarısının yüzde 94’ün üzerinde olduğunu, hedeflerinin ise yüzde 100’e ulaşmak olduğunu vurguladı.

110 BİN ÇOCUĞA UMUT OLUYORLAR

Vakfın 110 bini aşkın çocuk ve yetişkin kanser hastasına tedavi, eğitim ve psikososyal destek sunduğunu belirten Akşimşek, “Daha fazla çocuğa ulaşmak için daha çok gönüllüye ve bağışçıya ihtiyacımız var” dedi.

LÖSEV’in 25. kuruluş yılı olması nedeniyle etkinlikler bu yıl 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

LÖSEV’e destek olmak isteyen vatandaşlar, www.losev.org.tr adresinden ya da 0312 447 06 60 numaralı telefondan vakfa ulaşabiliyor.