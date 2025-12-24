Anadolu Ajansının (AA) 'Sapanca Gölü Alarm Veriyor' başlıklı dosyasının bu bölümünde, Sapanca Gölü'nün bulunduğu bölgeye su sağlayan barajlar ile yeni içme suyu projelerine odaklanıldı.

DOSYA: Sapanca Gölü alarm veriyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kuraklık, azalan yağışlar ve bilinçsiz su kullanımı gibi nedenlerle Kocaeli ve Sakarya'nın su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan ve Türkiye'nin önemli içme suyu kaynakları arasında yer alan Sapanca Gölü'nün su seviyesi her geçen gün düşüyor.

Göl ve çevresi, son 65 yılın en kurak dönemini yaşarken, gölün su seviyesinde tarihi düşüş görülüyor. Gölde kıyıdan yaklaşık 50 metre mesafede yer alan çekilme izleri dikkatleri çekerken, su seviyesindeki azalmayla göl tabanı da birçok noktada görülebilir hale geldi.

Gölü besleyen dereler arasında Keçi, İstanbul, Kuruçay, Mahmudiye, Yanık, Karaçay, Balıkhane, Çiftçınar, Tuzla, Kanlıtarla, Kuru, Maden, Çatalölü, Altıkuruş, Harmanlar, Aygır, Kasabasın, Cehennem, Arifiye ve Sarp yer alıyor.

Gölün güney kesiminde kalan en önemli dereler, Sarp, Keçi, İstanbul, Mahmudiye, Kurtköy ve Yanık olurken kuzey kesimindeki en önemli dere de Maden olarak ön plana çıkıyor.

Projelerle içme suyu temini sağlanacak

Sapanca Gölü, aynı zamanda içme suyu kaynağı olarak da değerlendiriliyor. Bu kapsamda çevre illerdeki barajların doluluk oranları da önem kazanıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Kocaeli Yuvacık Barajı, Sapanca Gölü'nden su alıyor.

Barajın doluluk oranı 16 Aralık itibarıyla yüzde 2 olarak kayıtlara geçti. Gölden direkt baraja giden hat bulunmamakla birlikte Yuvacık Barajı Arıtma Tesisi Bağlantı Hattı hizmet veriyor.

Gelecek yıl içinde tamamlanması planlanan Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Projesi ile İhsaniye Barajı'ndan sağlanacak suyla, Karamürsel, Gölcük ve bağlı yerleşim yerlerine yılda 15 milyon metreküp içme suyu sağlanması hedefleniyor.

Yapım işi tamamlanarak su tutulan İhsaniye Barajı, projenin su kaynağını oluştururken, bu kapsamda Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi, Karamürsel Su İletim Tüneli ve Karamürsel İçmesuyu İsale Hattı işleri de devam ediyor.

Baraj yanında, günde 100 bin metreküp kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisi, 2 bin 804 metre uzunluğunda, 2 bin 600 milimetre çaplı tünel ve 16 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı inşa edilecek.

Projenin ilk etabında İhsaniye Barajı'ndan alınacak suyla yılda, 15,26 hektometre küp içme suyu faydası sağlanacak. Diğer su kaynağı olan Avcıdere Barajı'nın da yapılmasıyla bu fayda yılda 25,44 hektometre küpe çıkacak.

Gelecek yıllarda Akmeşe Barajı ve içme suyu tesisleri de yapılarak Kocaeli'ne yılda 7,19 milyon metreküp su temin edilecek.

Bunun yanında Sakarya Akyazı'da yapımı tamamlanan Ballıkaya Barajı'ndan, yeni yapılacak içme suyu tesisleriyle de Kocaeli'ne yılda 79 milyon metreküp içme suyu iletilecek.

Muhabir: Mehmet Can Toptaş