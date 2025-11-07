ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret ve ekonomi anlaşması imzalandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD ile Özbekistan arasında inanılmaz bir ticaret ve ekonomi anlaşması imzalandığını duyurmaktan heyecan duyuyorum. Önümüzdeki üç yıl içinde Özbekistan, kritik mineraller, havacılık, otomotiv parçaları, altyapı, tarım, enerji ve kimyasallar, bilgi teknolojisi ve diğerleri dahil olmak üzere önemli Amerikan sektörlerinde yaklaşık 35 milyar dolar, gelecek 10 yıl içinde de 100 milyar doların üzerinde satın alma ve yatırım gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür eden Trump, “Ülkelerimiz arasında uzun ve verimli bir ilişki kurulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.