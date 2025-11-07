Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre, ekim ayında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracı külçe altın oldu.

Külçe altın ekimde yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 13,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 12,61 oranında reel getiri külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE’ye göre; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,50, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,79 oranında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 0,41, avro yüzde 1,23 ve Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi yüzde 3,96 oranında kaybettirdi.

TÜFE’ye göre ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,59 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık DİBS yüzde 0,12, dolar yüzde 1,31, avro yüzde 2,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,82 oranında kayıp yaşattı.

3 ve 6 aylık değerlendirmede de altın öne çıktı

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi yatırımcısına en çok kaybettiren araç olurken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,45, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,56 oranında düşüş yaşandı.

Altı aylık dönemde de külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 24,80, TÜFE’ye göre yüzde 25,44 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde dolar endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,81, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,32 oranında yatırımcısına kaybettiren araç oldu.

Yıllık bazda en yüksek reel getiri yine külçe altında

Finansal yatırım araçlarının yıllık performansına bakıldığında külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 47,46, TÜFE’ye göre ise yüzde 40,94 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Yıllık bazda Yİ-ÜFE’ye göre; mevduat faizi (brüt) yüzde 11,60, DİBS yüzde 4,63, avro yüzde 2,56 oranında kazandırırken; dolar yüzde 3,82 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,69 oranında kaybettirdi. TÜFE’ye göre ise mevduat faizi (brüt) yüzde 6,67, DİBS yüzde 0,01 oranında getiri sağlarken; avro yüzde 1,97, dolar yüzde 8,07 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,85 oranında yatırımcısına kaybettirdi.