Altındağ Belediyesi, sağlık alanındaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile yapılan iş birliği kapsamında, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri üyelerine yönelik ağız ve diş sağlığı taramaları başlatıldı.

İlk olarak Karapürçek Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerinin katılımıyla başlayan taramalarda, Altındağlı kadınlar gruplar halinde Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde muayeneden geçti. Uygulama, kadınlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, taramaların ilçedeki tüm Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde sürdürüleceğini belirterek, “Kadınlarımızın sağlığı bizim için her zaman öncelikli. Bu kapsamda Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile iş birliği içinde kapsamlı bir tarama başlattık. İlk grubumuzun muayenesi tamamlandı. Hedefimiz, olası sağlık sorunlarını erken tespit ederek kadınlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak” dedi. Başkan Tiryaki, iş birliğinden dolayı Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne de teşekkür etti.

Diş taramasına katılan Karapürçek Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Asiye Karadoğan, “Bir süredir diş kontrolümü ertelemiştim. Altındağ Belediyesi sayesinde bu fırsatı yakaladım. Bizim adımıza randevular alınarak sürecin kolaylaştırılması çok güzel bir hizmet. Belediye Başkanımız Veysel Tiryaki’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bir diğer kursiyer Huriye Şalış ise, “Bu hizmetten ve bize gösterilen ilgiden çok memnun kaldık. Eskiden kontrollerimi aksatırdım ama artık daha bilinçliyim. Bu imkânı sağlayan Altındağ Belediyesi’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Didem Keçecioğlu Ergüven de iş birliğine dair memnuniyetini dile getirerek, “Altındağ’da diş sağlığı bilinci her geçen gün artıyor. Bu konuda bize destek veren Altındağ Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.