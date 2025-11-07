Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kasım 2024'te ilk kez tanıtılan Hyundai IONIQ 9, 2025'in merak edilen elektrikli SUV modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

Markanın, geniş iç hacim, özgün tasarım ve ileri elektrikli araç teknolojilerini bir araya getiren tamamen yeni üç sıralı elektrikli SUV modeli IONIQ 9, 'Progressive' ve 'Calligraphy' olarak iki farklı versiyon ile tercih edilebilecek.

IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın başarısını temel alan yeni IONIQ 9, şirketin 2030'a kadar 21 farklı elektrikli modeli pazara sunma hedefinin önemli adımını oluşturuyor.

Premium kaliteye sahip kabini bulunan modelin lounge benzeri iç mekanı, yumuşak tonlar, eliptik formlar ve panoramik cam tavan sayesinde doğal ışıkla birleşiyor.

Aracın tamamen düz zemin yapısı, 6 veya 7 kişilik oturma düzenine olanak tanıyor. Ön ve ikinci sıradaki rahatlama pozisyonlu koltuklar, koltuk pozisyonu, koltuk sırtlığı açısı, bacak desteği açısı ve koltuk minderinin yüksekliğini dinlenme için en uygun konum ve açılara ayarlıyor.

Ayrıca sürücü için özel olarak geliştirilen masaj fonksiyonlu Ergo Motion koltuk, uzun sürüşlerde yorgunluğu azaltmak üzere tasarlandı.

IONIQ 9 Calligraphy paketinde bulunan kaydırılabilir Universal Island 2.0 konsolu, kabin içi erişimi yeniden tanımlıyor. Konsol, 190 milimetre ileri-geri hareket edebiliyor ve hem ön hem arka taraftan açılan kol dayama alanlarıyla erişim sunuyor.

Bagaj hacmi, üçüncü sıra koltuklar katlandığında 908 litre kapasiteye ulaşıyor. Tüm koltuklar açıkken 338 litre, ön bagajda ise Progressive donanımda 88 litre, Calligraphy donanımında ise 52 litre ek saklama alanı sunuluyor.

Model, şirketin E-GMP platformu üzerinde geliştirildi. Yeni nesil güç elektroniği sistemi, gelişmiş iki aşamalı invertör yapısı ve optimize edilmiş dişli oranlarıyla hem verimlilik hem de arazi kabiliyeti sağlıyor.

Modelin tabanına yerleştirilen NMC lityum iyon bataryanın, 110,3 kWh batarya kapasitesi bulunuyor. Progressive versiyonu, 160 kW arka motoruyla 620 kilometre birleşik menzil sunuyor. Calligraphy versiyonunda ise çift motor kombine olarak 226,1 kW güç sağlayıp 600 kilometre birleşik menzil imkanı sağlıyor.

Ayrıca aerodinamik verimlilik, gövde altındaki hava akışının dengelenmesi ve lastik sürtünmesinin azaltılmasıyla artırıldı. Yeni çift yönlü aktif hava kapakçıkları (AAF), soğutma ihtiyacı olmadığında hava akışını kapatarak sürtünme katsayısını 0,259 Cd seviyesine düşürüyor.

Sistem, düz hareket ve dönüş kombinasyonuyla çalışan yenilikçi bir mekanizmaya sahip olurken, bu hem aerodinamik performansı hem de dış görünümü iyileştiriyor.

Diğer aerodinamik yenilikler arasında 3D şekilli alt koruma, aerodinamik jant tasarımı ve gizli anten yer alıyor. IONIQ 9, 350 kW ultra hızlı şarj desteğiyle yüzde 10'dan yüzde 80'e 24 dakikada şarj edilebiliyor. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) fonksiyonu ve 400V/800V çoklu şarj desteğiyle kullanıcıya esneklik sağlanıyor.

- Çok bağlantılı süspansiyon sistemi

Modelin yürüyen aksamında, elektrikli SUV'lara özel olarak geliştirilen MacPherson çok bağlantılı süspansiyon sistemi bulunuyor.

Otomatik yükseklik ve sertlik ayarlı amortisörler ve kendini dengeleyen sönümleme sistemi, kararlı yol tutuş sunuyor. Şasi Kontrol Modülü (CDCU), dinamik tork dağıtımı ve yanal rüzgar denge kontrolü gibi özelliklerle sürüş güvenliğini artırıyor. Arazi Modu sistemiyle kar, çamur veya toprak zeminlerde optimum çekiş sağlanıyor.

Kabin içi sessizlik, çift lamine akustik camlar, gürültü azaltma özellikli lastikler ve ANC-R aktif yol sesi engelleme teknolojisiyle gerçekleştiriliyor. Premium BOSE 14 hoparlörlü ses sistemi, 5.1 surround özelliğiyle deneyim sunuyor.

Modelin, 12,3 inç gösterge paneli ve 12,3 inç multimedya ekranından oluşan panoramik kavisli ekranı bulunuyor. Vites kolu direksiyon kolonuna entegre edilirken, modelin akıllı çekme modu, römork ağırlığını algılayarak menzil tahminini optimize ediyor ve AWD versiyonlarda 50:50 tork dağılımını koruyor.

Güvenlik donanımları arasında, Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2 (FCA 2), Şerit Takip Asistanı 2 (LFA 2), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM), 360 Derece Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM), Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) ve Ön/Arka/Yan Park Sensörü gibi sürücü destek sistemleri bulunuyor.

Model, 10 adet hava yastığıyla koruma sağlarken, gövde yapısı, çarpışma enerjisini ideal derecede dağıtacak şekilde tasarlandı. Merkezi hava yastığı, sürücü koltuğunun yan tarafından açılarak çarpışma anında ek koruma sağlıyor.

Araçta 6 yüksek hızlı USB-C portuyla mobil cihazlar aynı anda şarj edilebiliyor, şirket tarafından sağlanan özel kabloyla 100W'a kadar enerji çıkışı da alınabiliyor.