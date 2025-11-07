Bordo-mavili ekip, ligde son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Alanyaspor karşısında da kazanarak hem serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor.

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki ekip bugüne kadar 20 resmi maçta karşılaştı. Bu karşılaşmaların 18’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası’nda oynandı. Geride kalan maçlarda her iki takım da 8’er galibiyet alırken, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig’de oynanan 18 maçta Trabzonspor 6, Alanyaspor 8 galibiyet elde etti. İki takım arasında oynanan maçlar genellikle gollü ve çekişmeli geçiyor. Bordo-mavili taraftarlar, Papara Park’ta takımlarına büyük destek vermeye hazırlanıyor.