Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5732 sokakta meydana geldi. Su kenarındayken ayağının kayması sonucu Düden Çayı’na düşen Y.A., akıntıyla sürüklenirken, yardım çağrısında bulundu. Y.A.’nın çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

CAN SİMİDİYLE KURTARILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, suya düşen Y.A.’ya can simidi uzatarak kurtardı. Y.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (DHA)