Ünlü yönetmen Çağan Irmak’ın kaleminden çıkan “Palamut Zamanı” tiyatro oyununun galası geçtiğimiz gece büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Most Yapım imzalı oyunun galasında, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim bir araya geldi.

Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz’un paylaştığı oyunun galasına ünlü isimler akın etti. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, evlilik sonrası ilk kez birlikte galada görüntülendi. Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Leyla Tanlar da geceye katılan isimler arasındaydı.

Ayrıca “Kızıl Goncalar” dizisinin Zeynep’i Mina Demirtaş, “Kral Kaybederse” dizisiyle ekrana gelen Gökçe Bahadır, Melis Birkan ve Alina Boz’un eşi Umut Evirgen de galada yer aldı.