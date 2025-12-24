DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddiaların yeni bir olaymış gibi paylaşılmasının yanlış olduğu belirtildi:

"Bahse konu görüntülerin, 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmi makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntülerin ve içeriklerin paylaşılmaması hususu önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Merkez ayrıca, sosyal medya kullanıcılarını doğrulanmamış içerikleri paylaşmamaları konusunda uyardı.