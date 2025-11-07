SÜMER TAŞKIRAN

TBMM ile Türk Kızılay iş birliğinde “Hilalin Işığında” sergisi sanatseverlerle buluştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Şeref Holü’nde, Gazze temalı “Hilalin Işığında” adlı sanat sergisi açıldı. TBMM ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“GAZZE’DE MÜCADELE DEVAM EDİYOR”

Serginin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze halkının büyük bir direniş örneği sergilediğini belirterek, Türkiye’nin Gazze’ye en fazla yardım ulaştıran ülke olduğunu söyledi.

Yılmaz, Gazze’de görev yapan ekiplerin zor koşullara rağmen mücadeleye devam ettiğini vurguladı:

“Bazen kapılar kapanıyor, içeriye hiçbir malzeme giremiyor. Ancak personelimiz mücadele ediyor ve her gün en azından aşevimizdeki sıcak yemeğimizi çıkarıyor. Şu anda Gazze’ye 400 TIR giriyor. Bu süreçte çok hızlı hareket etmek zorundayız, çünkü bu ateşkes kalıcı barışa mı dönecek yoksa yeniden bir kapanma mı olacak, bilemiyoruz.”

“TBMM KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR”

Açılışta konuşan Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, serginin yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını, aynı zamanda insanlık vicdanının sesi olduğunu ifade etti.

“Bugün burada sadece bir serginin açılışını yapmıyoruz. Hilalin anlamına uygun olarak bir haykırışın, direnişin sanata dönüşmüş haline tanıklık ediyoruz. Bu Meclis, milletimizin iradesini ve vicdanını temsil eden bir kurum olarak kendine yakışanı yapıyor.”

KURTULMUŞ SANATÇILARI TEBRİK ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sergiyi gezerek eserleri inceledi. Kurtulmuş’a, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Sergideki eserlerle yakından ilgilenen Kurtulmuş, sanatçılardan bilgi aldı ve emeği geçenleri tebrik etti.