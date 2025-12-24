Bakanlık, “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası” kapsamında soruşturmaya ilişkin belgeleri çevrim içi veri tabanında yayımlamaya devam ediyor. Son belgelerde, Trump’ın adının daha önceki belgelere kıyasla daha sık geçtiği görülüyor.

2020 tarihli federal savcı e-postasında, Trump’ın 1993-1996 yılları arasında en az 8 uçuşta Epstein’ın özel uçağıyla yolculuk yaptığı belirtiliyor. Bazı uçuşlarda Epstein’ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, Trump’ın eski eşi Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric de yolcular arasında yer aldı.

“A” Rumuzlu E-posta ve Olası İşbirlikçileri

Belgelerde dikkat çeken bir diğer unsur, 2001 yılında “A” rumuzlu bir kişi ile Maxwell arasında geçen e-posta yazışması oldu. Yazışmada, kişinin İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nden Maxwell’den “uygunsuz arkadaşlar” bulmasını istediği görülüyor.

Aynı belgelerde, Epstein’ın olası 10 işbirlikçisine dair FBI e-postaları da yer aldı. İsimlerin çoğu karartılırken, Maxwell ve iş insanı Leslie Wexner’in isimleri açık bırakıldı.

Sahte Mektup ve 3D Video İddiaları

Dosyalarda ayrıca, cinsel istismar suçlarından hapis cezası alan eski Olimpiyat doktoru Larry Nassar ile Epstein arasında geçtiği belirtilen mektup yer aldı. Ancak ABD Adalet Bakanlığı, mektubun sahte olduğunu ve Epstein’in ölümünden sonra postalandığını açıkladı.

Ek olarak, Epstein’in cezaevinde çekildiği öne sürülen bir video da yayımlandı. Fakat videonun 3 boyutlu grafiklerle oluşturulduğu ve gerçek olmadığı duyuruldu. ABD Cezaevleri Bürosu, Epstein’in öldüğü gün hücresinden herhangi bir video kaydı bulunmadığını belirtti.