AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2024 mali ve takvim yılı verileriyle hazırlanan rapor, özellikle AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) harcamalarına odaklanıyor. Türkiye’nin kalkınmasında kritik role sahip AR-GE faaliyetleri, üniversitelerin bütçelerindeki paylarıyla ortaya kondu.

AR-GE Harcamalarında Öne Çıkan Üniversiteler

Rapora göre Türkiye’deki 208 üniversiteden 192’si AR-GE çalışmalarına bütçe ayırdı. Bu üniversitelerin 123’ü devlet, 69’u ise vakıf üniversitesi konumunda. Üniversitelerin toplam bütçelerinden AR-GE’ye ayrılan ortalama pay %3,01 olarak belirlendi. Bütçesinin en az %5’ini AR-GE’ye ayıran üniversite sayısı ise 23 oldu.

Bütçesini AR-GE’ye en fazla ayıran üniversiteler ise şöyle sıralandı:

Gazi Üniversitesi – %68,61 Sabancı Üniversitesi – %35,67 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi – %21,67 Selçuk Üniversitesi – %19,18 İstanbul Rumeli Üniversitesi – %18,80 Yozgat Bozok Üniversitesi – %17,50 Abdullah Gül Üniversitesi – %11,86 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi – %10,68 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – %9,53 Gemerek'te kar yağışı! İçeriği Görüntüle TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – %9,34

Bunları Koç, Lokman Hekim, Piri Reis, Eskişehir Osmangazi, Özyeğin, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Orta Doğu Teknik, Boğaziçi, Karadeniz Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri takip ediyor.

Yeni Değerlendirme Kriterleri

Raporda üniversitelerin performansını ölçmek için yeni göstergeler de eklendi. Bu göstergeler, dünya ölçeğinde araştırma ekosisteminin güncel trendlerine uygun olarak erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve bilim iletişimi gibi kriterleri önceliyor.

YÖK tarafından yayımlanan bu rapor, yükseköğretim kurumlarının eğitimden araştırmaya, uluslararasılaşmadan toplumsal katkıya kadar olan performanslarını veri temelli ve şeffaf şekilde sunuyor.