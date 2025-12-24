Sinan Akçıl’a ait minibüs, 15 Ekim 2014 tarihinde Güvenli Otopark ve Yediemin Hizmetleri şirketine ait otoparka çekildi. Akçıl’ın aracı teslim almaması üzerine şirket, yıllar içinde biriken otopark ve çekici ücretlerinin 50 bin liraya ulaştığını belirterek İstanbul 33. İcra Dairesi’nde icra takibi başlattı.

İcra Takibi Avukatların İtirazıyla Durmuştu

Sinan Akçıl’ın avukatlarının itirazı üzerine icra takibi durdurulurken, otopark işletmesi bu kez “itirazın iptali” talebiyle mahkemeye başvurdu.

Bilirkişi Raporu: Borç 120 Bin Lirayı Aştı

Dosyayı inceleyen İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak:

15 Ekim 2014 – 20 Ağustos 2024 tarihleri arasında

Otopark ücretinin 120 bin 928 TL ,

Çekici ücretinin ise 1.190 TL olduğunu tespit etti.

Mahkeme ayrıca, borcun oluşmasında davalı Sinan Akçıl’ın müterafik kusurunun bulunduğunu belirtti.

Mahkeme Kararı: 50 Bin Lira Üzerinden Takip Sürecek

Mahkeme, itirazın kısmen iptaline karar vererek icra takibinin 50 bin liralık asıl alacak üzerinden devam etmesine hükmetti. Alacağın likit olmaması nedeniyle icra inkâr tazminatı talebi reddedildi.

Araç Hâlâ Yediemin Otoparkında

Dava konusu minibüsün hâlen yediemin otoparkında bulunduğu öğrenilirken, mahkeme kararının ardından şirket avukatları 12 Aralık’ta Sinan Akçıl’ın banka hesapları ve çalıştığı prodüksiyon şirketlerine haciz ihbarnamesi gönderdi.