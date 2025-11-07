SÜMER TAŞKIRAN

"100 BİN KATILIMLA BİR ÇELİKLEŞME VE İKTİDARA YÜRÜYÜŞ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin 16 Kasım Pazar günü Ankara Arena’da yapılacak 3. Olağan Büyük Kongresi öncesi Türkiye genelinde ses getiren bir organizasyona hazırlandıklarını belirterek,

“Birinci büyük kongremizde 45 bin, ikincisinde 65 bin katılım olmuştu. Üçüncü kongremizde 100 bin katılım hedefliyoruz. Bu kongre, çelikleşme ve iktidara yürüyüş kongresi olacak” dedi.

"AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDAKİ MİLYONLAR SOSYAL YARDIMLARLA AYAKTA TUTULUYOR"

Hayat pahalılığına dikkat çeken Erbakan, Türkiye’nin ekonomik tabloyu ağır bedellerle yaşadığını belirtti:

“Emekli maaşı açlık sınırının yarısında, asgari ücret yoksulluk sınırının dörtte biri seviyesinde. Türkiye’de halkın yüzde 45’i açlık, yüzde 80’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Sosyal yardımlar bir sadaka ekonomisine dönüştü.”

Vatandaşın bankalara olan borçlarının 23 yılda 800 kat arttığını söyleyen Erbakan, “Vatandaşın borcu 5,2 trilyon liraya, icra dosyaları ise 25 milyona ulaştı” dedi.

"TÜRKİYE'DE 2 MİLYON ÇOCUK AĞIR YOKSULLUK İÇİNDE"

Erbakan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 4 milyondan fazla hanenin sosyal yardımlarla ayakta durduğunu belirterek, “Bu, yaklaşık 20 milyon insanın sosyal yardımlarla geçindiği anlamına geliyor. Türkiye’de 2 milyon çocuk ağır yoksulluk içinde” dedi.

Başkanlık sistemine geçildikten sonraki 7 yılda ekonomik göstergelerin katlanarak arttığını da ekledi:

“Açlık sınırı 14 kat, yoksulluk sınırı 15 kat, dolar kuru 7,5 kat arttı. ‘Verin yetkiyi, görün etkiyi’ denmişti ama görünen etki milletin değil, iktidarın yorgunluğu oldu.”

"PAYLAŞIMDA ADALET DİYORSUNUZ AMA 3,5 MİLYARLIK MADENİ ÖZELLEŞTİRİYORSUNUZ"

“Milli Görüş davası demek inancımız demektir” diyen Erbakan, adalet vurgusunu şu sözlerle yaptı: “Yargıda, yönetimde ve paylaşımda adalet tesis edilmeden huzur olmaz. Sinop Boyabat’taki 3,5 milyar liralık bakır madeninin özelleştirilmesi paylaşımda adalet anlayışına terstir. Bu, kul hakkıdır. Yandaş kayırmacılığı ve çifte standart, kavimlerin helak olmasına yol açan günahlardandır.”

Erbakan, iktidarın yorgun düştüğünü belirterek, “Bundan sonra yapılacak en hayırlı iş, erken seçim kararı alarak iktidar değişimini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

'DEMİRTAŞ' AÇIKLAMASI: AİHM KARARINA UYULMASI UYGUN OLACAKTIR

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi konusundaki soruya şu yanıtı verdi: “Sayın Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili hukuka uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. AİHM kararına uyulması ve tahliyenin gerçekleştirilmesi uygun olacaktır. Komisyonun İmralı’ya gitmesinin uygun olmadığını daha önce belirtmiştik. Çok istekli olan Sayın Bahçeli’nin bu görüşmeyi yapmasının daha doğru olacağını söylemiştik.”

'ÖZGÜR ÖZEL' SORUŞTURMASINA TEPKİ: KURUMSALLIK ESAS OLMALI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturma hakkında konuşan Erbakan, “Türkiye’de işler karıştığı için Adalet Bakanı da parti lideri gibi davranabiliyor, İçişleri Bakanı da il başkanı gibi konuşabiliyor. Bu nedenle kurumsallığın hâkim olması son derece önemli” dedi.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZ PKK İLE EŞDEĞER TUTULMAMALI”

Terörle mücadeleye dair soruyu yanıtlayan Erbakan, DEM Parti’nin yanlış bir söylemle hareket ettiğini belirtti: “Kürt kardeşlerimiz eşittir PKK anlayışı yanlış. Eşit yurttaşlık çerçevesinde hakların verilmesi gerekir ama bu, Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması anlamına gelmez.”

"BAŞKA BİR CUMHURBAŞKANI ADAYINI DESTEKLEMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Erbakan, “Yeniden Refah Partisi kendi adayını çıkaracak. Bu aday da biz olacağız. Artık başka bir adayı desteklememiz söz konusu değil. Ancak milletvekili seçimlerinde tabanı yakın partiler arasında ittifak yapılabilir” dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLARI SİYASİ ŞANTAJLA KARŞI KARŞIYA"

Erbakan, bazı belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Belediye başkanlarının AK Parti’ye geçmesi sadece Yeniden Refah Partisi’nde değil, CHP’de de görülüyor. Bunun sebebi siyasi baskı, menfaat veya şantaj yoluyla yapılan geçişlerdir. İktidar, erime sürecini perdelemek için bu hamleleri yapıyor.”

"BİRLEŞME YOK, İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ MÜMKÜN"

DEVA, Gelecek veya Saadet Partisi ile olası ittifak sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayımızla gireceğiz. Ancak milletvekilliği seçiminde tabanı benzer partilerle ittifak yapılması mümkündür. Şu an için bir adım atılmış değil, sadece görüşmelerin sürmesi yönünde karar alındı.”