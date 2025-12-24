Asgari Ücretin Dağılımı

Net asgari ücret: 28.075 TL 50 kr

SGK primi (çalışan payı): 4.624 TL 20 kr

İşsizlik sigortası primi (çalışan payı): 330 TL 30 kr

İşveren maliyeti ise şunlardan oluşuyor:

SGK primi (işveren payı): 7.184 TL 3 kr

İşveren işsizlik sigortası primi: 660 TL 60 kr

Böylece, yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 40.874 TL 63 kuruş olarak hesaplandı.

Devlet Desteği Artıyor

Devletin asgari ücretliler için işverene sağladığı asgari ücret desteği, 2026’da 1.270 TL’ye çıkarıldı. Önceki yıl bu destek 1.000 TL idi.

Diğer Değişiklikler

Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2026 itibarıyla birçok kalemde değişiklik yaşanacak:

İşsizlik ödeneği

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

Kıdem tazminatı hesaplamaları

Staj ücretleri

Böylece milyonlarca çalışan ve işveren, yeni yılda ücret ve maliyet planlamalarını bu rakamlara göre yapacak.