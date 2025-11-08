SÜMER TAŞKIRAN

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen İç Anadolu Bölge Eğitim Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya, Parti Teşkilatı, İstanbul Kadın Kolları ve çok sayıda davateli katıldı.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, Kocaeli Dilovası’ndaki yangında yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı diledi.

“Hayatını kaybeden altı emekçi kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Dilovası halkına sabır diliyorum" diyen Destici, olası ihmallerin araştırılacağını ve sorumluların hukuki cezalarla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

"DEVLETİMİZİN ADI YENİDİR AMA KÖKLERİ 4 BİN YILLIKTIR"

10 Kasım vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle andığını ifade eden Destici,

“Türkiye Cumhuriyeti, 4 bin yıllık Türk devlet geleneğinin devamıdır. Devletimizin adı, kimliği, dili, bayrağı ve marşı tartışmaya kapalıdır" sözleriyle konuşmasına devam etti.

"AZERBAYCAN İLE BİRİZ, DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLERİNDİR"

Azerbaycan temaslarından bahseden BBP lideri, Karabağ Zaferi’nin 5. yıl dönümünü kutlayarak şunları söyledi:

“Karabağ zaferi Türk dünyasının ortak gururudur. Doğu Türkistan hâlâ işgal altındadır; orada Türk halkına soykırım uygulanmaktadır. Buna sessiz kalamayız.”

"SOYKIRIMCI NETANYAHU İNSANLIK DÜŞMANIDIR"

İstanbul Başsavcılığı’nın İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çıkardığı yakalama kararına değinen Destici, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Netanyahu bir katildir, soykırımcıdır. ABD ve Batılı ülkeler de bu suçun ortağıdır. Gazze’de 100 bin masum insan öldürülmüştür. Bu insanlık suçudur" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 33 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALIDIR

Ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Destici, emekli maaşlarının mevcut oranlarla yaşanabilir seviyede olmadığını ifade etti:

“En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşının en az üçte ikisi seviyesinde olmalıdır. Bu da bugünkü rakamlarla 33 bin liranın üzerindedir.”

"PKK İLE MÜZAKERE DEĞİL MÜCADELE EDİLİR"

Meclis’te kurulan ve terör örgütü PKK ile ilgili çalışmalarda bulunan komisyona sert tepki gösteren Destici, “PKK dünyanın en kanlı terör örgütüdür. Onlarla pazarlık değil, mücadele edilir. Silah bırakmadan, kendini feshetmeden hiçbir adım atılamaz.Terörist başı ile görüşme girişimleri, milletin vicdanında karşılık bulmaz" şeklinde konuştu.

Destici, “PKK’nın siyasi uzantıları bugün bile Türk bayrağı asmaktan, İstiklal Marşı okumaktan kaçınıyor. Bunlarla kardeşlik nasıl olur?” diye sordu.

"KADINA VE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET AFFEDİLEMEZ"

Toplantıda kadın kollarına da seslenen BBP Genel Başkanı, kadına ve çocuğa şiddete karşı olduklarının altını çizerek, “Bu suçlar için ölüm cezası geri getirilmelidir. Kadınlara, çocuklara yönelik tecavüz ve cinayet, terör eylemi, orman yakma gibi suçlar için idam cezası uygulanmalıdır" dedi.

Destici, ayrıca çocuk yaşta suç işleyen çeteler konusunda Meclis’e sunulan düzenlemeyi desteklediklerini belirterek, “15-18 yaş arası gençler bilerek suç işliyorsa, 18 yaş üstü gibi cezalandırılmalıdır.

Buna tek karşı çıkan PKK’nın siyasi uzantısıdır” ifadelerine yer verdi.

FİDAN DİKİMİ

Kouşmasının sonunda Mustafa Destici, katılımcılarla birlikte fidan dikti ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Destici, “Her biriniz bir bayraksınız, bu davanın bekçisisiniz” sözleriyle partililere seslendi.