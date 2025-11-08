Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, gençlerle bir araya geldiği söyleşi ve etkinlik programlarına devam ediyor. Bilimden sanata, toplumsal konulardan kişisel gelişime kadar birçok başlığın ele alındığı interaktif buluşmalar kapsamında Başkan Beşikcioğlu, bu kez Beştepe Koleji öğrencileriyle buluştu. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Bayındır da yer aldı.

Dünya Sinema Günü dolayısıyla düzenlenen söyleşide öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Beşikcioğlu, sanat hayatından belediye başkanlığına uzanan süreci anlattı. Sanatın kendisi için bir hobi değil, yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Beşikcioğlu, “Başkan olduktan sonra artık sahneye çıkamazsın dediler ama ben sahneyi bırakmam. Çünkü sahne benim nefes aldığım yer,” ifadelerini kullandı.

Tiyatronun kendisine dinginlik ve düşünme alanı sunduğunu dile getiren Beşikcioğlu, “Tiyatro seyirciyle aynı anda yaşanan bir anı paylaşmaktır, bir daha tekrarı yoktur. Sinema ise farklıdır,” dedi.

Sanatla ilgilenmenin bazen yanlış yorumlandığını belirten Başkan Beşikcioğlu, “Sanatla uğraşınca bazıları bunu ‘boş iş’ olarak görebiliyor. Oysa sanat hiçbir zaman boş iş değildir. Her sanatçının içinde ülkesine yön verecek bir güç vardır,” diye konuştu.

Gençlere de önemli tavsiyelerde bulunan Beşikcioğlu, “Sanatta en büyük rakibiniz kendinizsiniz. Kendi sınırlarınızı aşabildiğiniz ölçüde başarıya ulaşırsınız,” dedi.