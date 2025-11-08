Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, doğup büyüdüğü Çorum’da bir dizi ziyarette bulundu. Sungurlu ve Alaca ilçelerini de kapsayan temaslarda, Mamak ile Çorum arasında dayanışma, kardeşlik ve iş birliği mesajları verildi.

Vali, Kaymakam ve Parti Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Başkan Şahin ve beraberindeki heyet; Çorum Valisi Ali Çalgan, Vali Yardımcıları Yeliz Mercan ve Cengiz Nayman, Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Başkan Şahin’e, CHP Meclis Üyesi Ercan Aksu, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Sancak, Özel Kalem Müdürü Erol Karaköse ve Danışman İsmail Gençkurt eşlik etti.

“Memleket Hasretimizi Giderdik”

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, “Memleketimiz Çorum’da değerli yöneticilerimiz ve partililerimizle bir araya gelerek hasret giderdik. Çorum’a hizmet eden, emek veren herkese teşekkür ediyorum,” dedi.

“CHP İktidara Yürüyor”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102 yıllık köklü geçmişine değinen Şahin, “Bu partinin bir neferi olmaktan onur duyuyorum. Yeni seçilen il ve ilçe yönetimlerimizle birlikte kararlılıkla çalışacağız. Genel Başkanımızın önderliğinde partimiz iktidara yürüyor, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. Ülkemizi aydınlık günler bekliyor,” ifadelerini kullandı.