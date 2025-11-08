Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) ile Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (SEİS) öncülüğünde Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen **“İhracat, Yatırım ve Ticaret Fırsatları Zirvesi”**ne katıldı.

Zirveye, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, SEİS ve ATO’nun 3 No’lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Metin Demir, Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Belma Yılmazyiğit, Avusturya Federal Ekonomi Odası (WKO) Doğu Avrupa ve Asya Müdürü Mag. Drazen Maloca ile iki ülkenin iş dünyası temsilcileri katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Avusturya arasındaki köklü ekonomik ve diplomatik bağlara değinerek, karşılıklı ticaret ve yatırım olanaklarının geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Baran, “Avusturya, Avrupa’nın kalite ve istikrarı temsil ederken; Türkiye, üretim gücü ve girişimcilik ruhuyla öne çıkıyor. Bu iki ülkenin potansiyeli birleştiğinde güçlü bir sinerji ortaya çıkacaktır,” dedi.

Baran, Avusturyalı iş insanlarını Ankara’da sağlık, teknoloji ve enerji sektörlerinde yatırım yapmaya davet ederek, “Türk firmalarının Avusturya’nın Avrupa Birliği pazarında daha etkin rol üstlenmesini, iki ülke özel sektörünün birlikte üçüncü ülkelere uzanan ticaret köprüleri kurmasını arzu ediyoruz,” ifadelerini kullandı.