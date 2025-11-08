Emine Erdoğan paylaşımında, "Zamanın yalnızca ölçülen bir kavram değil, medeniyetimizin estetik anlayışıyla yoğrulmuş bir değer olduğunu hatırlatan Topkapı Sarayı'nda Zaman ve Sanat Müzesi'nin düşünceye, sanata ve tarihe ilham olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca açılış programına ilişkin bir video da yer aldı. Müze, ziyaretçilere Tarih ve sanatın buluştuğu eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Topkapı Sarayı Zaman ve Sanat Müzesi, Osmanlı ve Türk kültürünün estetik değerlerini yansıtan koleksiyonlarıyla sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Zamanın yalnızca ölçülen bir kavram değil, medeniyetimizin estetik anlayışıyla yoğrulmuş bir değer olduğunu hatırlatan Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat Müzesi’nin düşünceye, sanata ve tarihe ilham olmasını diliyorum.



📍Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat Müzesi Açılış Programı pic.twitter.com/ajEREuf6A6 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 8, 2025