Duran paylaşımında, “Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrıcemil diliyorum. Bu elim olayda yaralanan kardeşimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Olay, bölge halkı ve yetkililer tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Yangının çıkış nedeni ve can kaybının detaylarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Yetkililer, yaralıların hastanelerde tedavi altında olduğunu ve durumlarının stabil olduğunu bildirdi.

Milletimizin başı sağ olsun. — Burhanettin Duran (@burhanduran) November 8, 2025