Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kocaeli Dilovası’nda parfüm deposunda çıkan yangında 6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yangın, Dilovası’nda faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında meydana gelmiş ve bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 8, 2025