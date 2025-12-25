Ayin öncesinde katılımcılar, kilisedeki küçük Noel ağacını süsleyerek bombardıman seslerinden uzak bir bayram atmosferi oluşturmaya çalıştı. Mumların yakıldığı ve ilahilerin okunduğu ayinde Filistinli Hristiyanlar, zorlu koşullara rağmen dini vecibelerini yerine getirdi.

Ayine katılan Edward Sabbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İnsanların yaşadığı ağır acılara rağmen, bu yılki bayram atmosferi savaş dönemindekine kıyasla daha iyi” dedi. Sabbağ, İsrail saldırılarının durmasının ardından “tam olarak hissedilmese de” bir sevincin duyulduğunu belirterek, barış ve huzurun hakim olmasını diledi.

Kiliseler de Saldırılardan Etkilendi

Gazze’deki Kutsal Aile Kilisesi, son iki yıl içinde İsrail saldırılarının hedefi oldu. Temmuz 2025’teki saldırıda kiliseye sığınan üç kişi hayatını kaybederken, kilisenin papazı Gabriel Romanelli dahil dokuz kişi yaralandı. İsrail saldırılarında Gazze’de 20 Hristiyan yaşamını yitirdi ve üç büyük kilise defalarca hedef alındı.

Sabbağ, Gazze Şeridi halkının yıkım değil, İsrail saldırıları öncesindeki gibi barış içinde yaşamak istediğini vurguladı. Kilise aynı zamanda evlerini kaybeden çok sayıda Hristiyan aileye de ev sahipliği yapıyor. Gazze’deki Hristiyanların yaklaşık yüzde 70’i Rum Ortodoks, geri kalanı ise Latin Katolik Kilisesi’ne bağlı.

Gazze’de Yıkım ve İnsan Kaybı

İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 71 bin Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze’deki yıkımın yeniden inşa maliyeti yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Noel ayini, Gazze’deki Hristiyan topluluk için zorluklar karşısında umut ve barışın sembolü oldu.