Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında 500 bin sosyal konutun inşa edileceğini duyurdu. Kurum, proje için başvuru sürecinin başladığını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıkladı.

Bakan Kurum paylaşımında, “‘Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular bugün başlıyor. Başvuruları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Paylaşıma göre, e-Devlet başvurularında yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla kampanyanın ilk haftasında T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre başvurular alınacak. Projeye Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Videoda yer alan bilgilere göre, e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şu adımları izleyecek:

e-Devlet’e giriş yapılacak. “TOKİ Konut İş Yeri Başvuru” ekranına tıklanacak. “500 bin sosyal konut projesi” seçilecek. “Onayla” butonuna basılacak.

Bu ön başvurunun ardından talep TOKİ sistemine düşecek ve değerlendirme süreci başlayacak. İnceleme sonrasında bankalar başvuru sahibinin adına hesap açarak SMS yoluyla hesap numarasını bildirecek.

Başvuru sahibi, 5 bin lira başvuru ücretini EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatıracak. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal edilecek. Başvuru durumu, e-Devlet'teki TOKİ sekmesinden takip edilebilecek.

e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.

Ayrıca şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvurularını ücretsiz olarak yalnızca banka şubeleri üzerinden yapabilecek.