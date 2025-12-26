Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve hizmet enflasyonundaki düşüşün dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini değerlendirdiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, son bir yılda 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin hane halkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan ve piyasa katılımcılarında 3,7 puan gerilediğine dikkat çekti.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş, dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz."

Bakan Şimşek’in açıklamaları, enflasyon ve fiyat istikrarı politikaları konusunda yatırımcı ve piyasa katılımcılarının beklentilerini şekillendirecek nitelikte.