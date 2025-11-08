AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın X hesabından yaptığı eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.

Akdoğan’ın, “Ateş olsan cürmünüz kadar yer yakarsın. Âleme ibret olsun diye hukuk işletilmez, hâlâ öğrenememişsiniz” paylaşımına Tayyar’dan dikkat çeken bir karşılık geldi.

Tayyar, “Cürmün değil cirmin. Küçük bir katkım olsun. Efeleniyorsunuz, mangalda kül bırakmıyorsunuz, hadi kaldırın dokunulmazlığı, aynı cümleleri öyle kurun. Yiğitliğinizi o vakit takdir edeyim” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında “Ha bu arada, yetkim olsa adamınızı 24 saatte Akın Gürlek başsavcıyla buluştururum. İnanın, hukukla yüzleşmesi hem ona hem sizlere iyi gelir” diyen Tayyar’ın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.

Tayyar’ın açıklamaları, siyasette son günlerde yaşanan yargı tartışmalarının ardından yeni bir polemik başlattı.