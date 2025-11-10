ABD'li teknoloji şirketlerine yönelik yüksek değerleme endişeleri geçen hafta küresel piyasalarda karışık bir seyre neden olurken, ABD federal hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair umutlar yeni haftaya pozitif bir başlangıç getirdi.

ABD hükümeti yeniden açılıyor

ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün süren kapanmanın ardından geçici bütçe üzerinde uzlaştı. Senato, hükümetin açılmasını sağlayacak yasa tasarısının prosedür oylamasını 60’a 40 oyla kabul etti. Tasarının Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasının ardından Beyaz Saray’a gönderilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

Uzmanlara göre hükümetin açılması, istihdam ve enflasyon verilerinin daha net okunmasını ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin belirsizliğin azalmasını sağlayacak.

Ekonomik göstergeler ve Fed beklentileri

ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi kasımda 50,3 puanla beklentilerin altında kaldı. Bu seviye, 1978’den bu yana ölçülen en düşük değer olan Haziran 2022’deki 50 puanın hemen üzerinde gerçekleşti.

Tüketici güvenindeki düşüş, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerini güçlendirdi. Fed’in New York Şubesi’nin yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde %3,2’ye geriledi.

Öte yandan Fed’in Finansal İstikrar Raporunda, politika belirsizliği ABD finansal sistemindeki en önemli risklerden biri olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerin ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,13’e yükselirken, dolar endeksi 99,6 seviyesinde yatay seyretti.

Altının onsu, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle %1,5 artışla 4 bin 64 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise %0,7 yükselişle 64,1 dolara çıktı.

New York borsasında karışık kapanış

Cuma günü New York borsası karışık bir görünüm sergiledi.

Oracle hisseleri %1,9 ,

AMD hisseleri %1,8 ,

Broadcom hisseleri %1,7 değer kaybetti.

Block’un hisseleri, düşük kâr açıklaması sonrası %7,7 gerilerken,

Sandisk hisseleri güçlü finansal sonuçlarla %15,3 ,

Expedia hisseleri gelir tahminini yükseltmesiyle %17,6 değer kazandı.

Endekslerde ise Dow Jones %0,16, S&P 500 %0,13 artarken, Nasdaq %0,22 geriledi.

Avrupa borsalarında düşüş, Asya’da toparlanma

Avrupa’da cuma günü borsalar negatif kapandı.

Fransa CAC 40 %0,18,

Almanya DAX 30 %0,69,

İngiltere FTSE 100 %0,55 değer kaybetti.

Ancak endeks vadeli kontratları haftaya pozitif başladı.

Asya piyasaları ise ABD hükümetinin yeniden açılacağına dair iyimserlikle alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Japonya Nikkei 225 endeksi %1,2 ,

Hong Kong Hang Seng endeksi %0,6 ,

Güney Kore Kospi endeksi %3,4 yükseldi.

Çin'de ise tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %0,2 artarken, üretici fiyat endeksi %2,1 geriledi ve deflasyon baskısı sürdü.

Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı

Cuma günü Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, satış ağırlıklı seyirle %1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan günü tamamladı.

Dolar/TL haftayı %0,2 artışla 42,20 seviyesinde kapatırken, bugün 42,23 seviyesinde işlem görüyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta yaptığı açıklamada,

“2025 yıl sonunda enflasyonun %31-%33 aralığında olacağını, 2026 sonunda ise %13-%19 seviyelerine gerileyeceğini tahmin ediyoruz,” dedi.

Karahan ayrıca 2025, 2026 ve 2027 için enflasyon ara hedeflerini sırasıyla %24, %16 ve %9 olarak koruduklarını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00: Türkiye, Eylül ayı sanayi üretimi

12.30: Avro Bölgesi, Kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksi