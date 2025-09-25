Slovenya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle israil Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkeye girişini yasakladı. Slovenya hükümetinin 29 Ağustos'ta yaptığı toplantıda, Bosna-Hersek’in Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Slovenya’ya girişini engelleme kararı tartışılmış ancak görüşme karar ile sonuçlanmamıştı. Bugün yapılan toplantı ile hükümet, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini yasakladı.

Kaynak: DHA