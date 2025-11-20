Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Suriye’de işgal altında bulunan tampon bölgeye yaptığı ziyarete ilişkin sert bir açıklamada bulundu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında ziyaretin uluslararası hukuk açısından ciddi soru işaretleri barındırdığını belirtti.

Dujarric açıklamasında,

“Bu ziyaret, en hafif tabirle endişe verici” ifadelerini kullandı.

Sözcü, İsrail’e 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı gösterme çağrısını yinelerken, Güvenlik Konseyi'nin kısa süre önce kabul ettiği 2799 sayılı kararı hatırlattı. Kararda, “Suriye'nin tam egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması” vurgulanmıştı.

BM: “Suriye’nin egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal”

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi’nin Netanyahu’nun ziyaretini kınadığı belirtildi.

Açıklamada,

“İsrail siyasi liderliğinin bugün Suriye topraklarına girmesi ve Suriye’nin egemenliğine yönelik daha ciddi bir ihlalde bulunması kınanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki gerilim yeniden gündemde

Netanyahu’nun ziyareti, İsrail-Suriye arasındaki hassas dengeler ve sınır hattındaki kırılgan güvenlik yapısı nedeniyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. BM yetkilileri, taraflara özellikle “işgal altındaki bölgelerde tek taraflı adımlardan kaçınma” çağrısında bulunmayı sürdürüyor.