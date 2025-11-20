Son günlerde ABD’de sosyal medya üzerinden yapılan bazı açıklamalar, Jeffrey Epstein dosyasını yeniden tartışma konusu hâline getirdi. Özellikle X platformunda yayılan videolarda, bazı din adamları ve siyasetçilerin Mossad bağlantılarına dair iddiaları ülke gündemine taşındı.

Amerikalı Başpiskopos Carlo Maria Viganò’nun paylaştığı videoda, Epstein ile Ghislaine Maxwell’in “İsrail istihbaratıyla ilişkili olduğuna dair duyumlar” olduğunu söylemesi büyük dikkat çekti.

Bu açıklama, daha önce de benzer iddialara yer veren çevreler tarafından hızla yayılırken, kamuoyunda tekrar tartışma başlattı.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn de Paylaştı

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı General Mike Flynn de Epstein dosyasının “kapanmayacağını” söyleyerek, konunun ABD’de yeni bir sorgulama dönemine işaret edebileceğini belirtti. Flynn’in paylaşımları, muhafazakâr tabanda geniş etkileşim aldı.

ABD’de İsrail politikalarının zaman zaman tartışma konusu olması yeni değil. Ancak son günlerdeki paylaşımlar, Epstein dosyasının geniş kitlelerce yeniden tartışılmasına yol açtı.

Bu tartışmanın siyaset kurumuna mı yoksa sadece sosyal medya gündemine mi yansıyacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.