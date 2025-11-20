Türkiye’de pek çok kişi, 7–8 saat uyumasına rağmen sabahları hâlâ yorgun kalktığını söylüyor. Yapılan son bilimsel değerlendirmelere göre bunun en yaygın sebebi, gece boyunca fark edilmeyen “mikro uyanmalar”.

Gece Boyunca 20–30 Kez Olabiliyor

Uyku araştırmalarına göre, sağlıklı bir insan bile gece boyunca çok kısa süreli uyanışlar yaşayabiliyor. Bu uyanmalar kişi tarafından hatırlanmıyor ancak uyku kalitesini ciddi şekilde düşürüyor.

Uzmanlar, bu mikro uyanmaların çoğunlukla şu nedenlerle görüldüğünü belirtiyor:

Oda sıcaklığının yüksek olması

Yatak sertliği veya pozisyon değişiklikleri

Gürültü

Gece boyunca sık sık telefon ışığına bakmak

Burun tıkanıklığı, reflü gibi hafif sağlık sorunları

“Uykunun Süresi Değil, Kalitesi Önemli”

Bilimsel verilere göre dinlenerek uyanmanın temel şartı, uykunun kesintisiz olması. Uzun ama bölünmüş bir uyku, kısa ama kaliteli bir uykudan daha kötü sonuçlar verebiliyor.

Uyku uzmanları, sabah yorgunluğunda özellikle üç faktörün öne çıktığını söylüyor

Aşırı sıcak oda (ideal sıcaklık 18–20 derece)

Gece geç saatlerde ekran kullanımı

Kafeinin geç tüketilmesi

Basit Önlemler İşe Yarıyor

Araştırmalar, iyi bir uyku için şu küçük adımların bile büyük fark yarattığını ortaya koyuyor:

Yatmadan 1 saat önce ekran kullanımını bırakmak

Odayı serin tutmak

Uyku düzenini her gün aynı saatte korumak

Yatmadan en az 4 saat önce kafeini kesmek