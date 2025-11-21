ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde, sabah saatlerinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin merkez üssünün Narsingdi'nin 14 kilometre güneybatısı olduğunu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

Yetkililer, başkent Dakka'da 5 katlı bir binanın korkuluğunun çökmesi sonucu altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, paniğe kapılarak evlerini hızla terk etmeye çalışan 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Dakka ve ülkenin diğer bölgelerindeki çok sayıda evin de çeşitli derecelerde hasar gördüğü bildirildi.