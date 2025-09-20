2025-2026 eğitim-öğretim yılı, Hacettepe Üniversitesi’nde sancılı başladı. Yaz boyunca yapılması gereken tadilatların hâlâ tamamlanmamış olması, üniversiteye yeni adım atan öğrencileri daha ilk günden zorluklarla baş başa bıraktı. Özellikle yurtlarda yaşanan sıcak su eksikliği ve altyapı sorunları tepkilere neden oldu.

5 Eylül’de başlayan oryantasyon süreciyle birlikte yurda yerleşmeye çalışan öğrencilere, “Sıcak su ay sonuna kadar olmayacak” bilgisi verildi. Bu da yetmezmiş gibi, öğrencilerin yurtta kalabilmesi için bir taahhütname imzalamaları istendi. Belgede şu ifadeler yer aldı: “Tarafıma kazan dairesi çalışmalarının tamamlanmadığı, sıcak suyun bulunmadığı, ara sıra soğuk su kesintilerinin yaşanabileceği bildirilmiştir. Bu şartlar altında yurtta kalmayı kabul ediyorum.”

Bu belgeyi imzalamayan öğrencilerin yurda alınmayacağı belirtildi.

Öğrenciler Tepkili: “Boyun Eğmeyeceğiz!”

Hacettepe Dayanışma Ağı, yaşanan duruma tepki göstererek üniversite yönetimini göreve çağırdı. Yayınladıkları açıklamada şu sorular soruldu:

Dönem başlangıcına nasıl bir hazırlık yapıldı?

Yaz boyunca neden gerekli bakım ve onarımlar tamamlanmadı?

En temel ihtiyaçlar bile neden karşılanmıyor?

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Yönetim öğrencileri kaderine terk ederken, biz birbirimize sahip çıkıyoruz. En temel ihtiyacımızı bile karşılamaktan aciz olan bu yönetime karşı mücadeleye çağırıyoruz!”

Öğrenciler Barınma ve Eğitim Hakkı İçin Mücadeleye Hazır

Hacettepe Dayanışma Ağı, tüm öğrencilere haklarına sahip çıkma ve dayanışma içinde olma çağrısı yaptı. “Boyun eğmeyeceğiz, dayanışmayla kazanacağız!” sloganıyla seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, yaşadıkları sorunların çözülmesini ve insanca barınma koşulları talep ediyor.