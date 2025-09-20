A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşma, Filipinler’in başkenti Manila’daki Mall of Asia Arena Pasay Citysalonunda oynandı. Milliler, ilk seti kaybetmesine rağmen sonraki üç seti kazanarak galibiyete ulaştı.

"GURUR DUYUYORUZ"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden Filenin Efeleri için şu mesajı yayınladı:

"Filenin Efeleri tarih yazıyor! FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda ilk kez çeyrek finaldeyiz. Gurur duyuyoruz!"

CHP LİDERİ DE TEBRİK ETTİ

CHP Lideri Özgür Özel de milli takımı tebrik ederek, "FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Filenin Efeleri’ni gönülden kutluyorum. Gurur duyduk, başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.